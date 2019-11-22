سيدر زيتون تُهدي اللبنانيين أغنية بعيد استقلالهم









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أهدت الفنانة الفلسطينية سيدر زيتون اللبنانيين في عيد استقلالهم أغنية جديدة مصورة بعنوان "لبنان الغالي". وهي من ألحان الفنان رامي زيتون وكلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس. علماً أنها من إنتاج تلفزيون فلسطين وتنفيذ المخرجة اللبنانية هيفا الفقيه، ويقول مطلعها: "لبنان الغالي اللي بحبه لبنان الأغلى بشعبه.. لبنان اللي واسع قلبه ع وسع الدني".

تم تصوير الكليب في عدد من معالم لبنان الأثرية والطبيعية، ليظهر فيه "شموخ الجبال، وعمق الوديان، واتساع السهول والبقاع، ورونق البحر والنهر وخلود الأرز" بحسب تعبير "زيتون" التي قالت أن أغنيتها الجديدة تأتي تعبيراً عن مدى حبها للبنان الشقيق ودعمًا لشعبه العظيم الذي سطر أسمى معاني التضحيات والنضال لينال استقلاله وتخطى كل المشاكل والفتن لينشر المحبة والسلام والوحدة الوطنية ويجسِّد أبهى مظاهر الدولة العصرية الحديثة التي احتضنت الفن وخرَّجت الأجيال عبر عقود من الزمن".

Advertisements



وأضافت شارحة أنها تهدي هذا "الكليب" إلى لبنان بعيد استقلاله، وتهتف أن العيد سيشكّل منعطفًا إيجابيًا نحو استقرار هذا البلد الحبيب وهدوئه وانتعاشه وازدهاره، فيستعيد أمجاده التي عرفها عبر تاريخه. كما ثمّنت احتضانه للاجئين الفلسطينيين في العام 1948 بعد تهجيرهم القسري من قبل عصابات الاحتلال وارتكاب المجازر بحق القرى والمدن الفلسطينية التي لازالت محتلة حتى اليوم. علماً أنها تكن احتراما كبيرًا للشعب اللبناني الذي احتضن انطلاقتها الفنية وأغنياتها التي حظيت بشهرة واسعة بعد تسجيلها وتلحينها وتصويرها في لبنان، إضافةً إلى لمسات كبار الملحنين اللبنانيين الذين كان لهم الفضل ظهورها وانتشارها عربيًا.

يُذكر أن الفنانة سيدر زيتون أصدرت مؤخرًا أغنية "سنجل" بعنوان "تيرارا" بعد أن اطلقت ألبومها الأخير "أعيش اشتياقا" الذي غنت فيه 8 قصائد لشاعر العروبة الراحل سميح القاسم. وضم الالبوم أغاني : "أعيش اشتياقا"، الغربة"، "من اجل صباح"، "ملك القدس"، و"انا من انا"، "قالوا احبك"،

"غوانتانامو" و"تقدموا" التي صورت لها فيديو-كليب مع المخرج حسين دعيبس.

