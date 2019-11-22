شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى: أصاب بالاكتئاب والتوحد وبروح لدكتور نفسى مع تجسيد كل شخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة منة شلبى إنها تصاب بحالة من الاكتئاب والتوحد مع تجسيد كل شخصية جديدة، وتعرض نفسها على طبيب نفسى، وصرحت النجمة الشابة أن الدكتور أشرف زكى دربها على مشاهد التقديم للمعهد العالى للفنون المسرحية، مضيفة: "لا أنسى فضله ومساعدته لى" .وأكدت أنها بمجرد قبولها بالمعهد وبعد عامها الأول صورت فيلم الساحر وتوالت الأدوار.

وأضافت منة شلبى أنها محظوظة بالعمل مع مخرجين كبار مثل يوسف شاهين ومحمد خان ويسرى نصر الله، مؤكدة أن للمخرج دورا كبيرا فى وصول الممثل للشخصية من خلال توجيهه وتشجيعه.

وكشفت النجمة منة شلبى عن العديد من التصريحات المهمة، وقالت: "ممكن أبقى دبلوماسية وأقولك إن كل المخرجين شاطرين، وممكن أكون حقيقية وأقول قليل منهم اللى شاطر، لأن صوت المخرج لازم يعلو على صوت السيناريو، وهو الوحيد اللى عارف الحلم ده أوله وآخره إيه.

وأضافت منة شلبى خلال جلسة حوارية بمركز الهناجر، أن الممثلين لا يملكون حذف أو إضافة مشهد معين بالفيلم، لأن هذه الصلاحيات للمخرج فقط لأن لديه وعيا بشكل الفيلم، وأنا استحالة أزعل لو بتفرج علي فيلم ليا ولقيت مشهد محذوف لإن الفيلم أهم مني.

ويعرض المهرجان ضمن برنامج تكريم منة شلبي ثلاثة من أبرز الأفلام التي شاركت في بطولتها، وهي "الماء والخضرة والوجه الحسن" للمخرج يسري نصر الله، و"أحلى الأوقات" للمخرجة هالة خليل، و"ميكرفون" للمخرج احمد عبد الله السيد.

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