شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان "مسرح بلا إنتاج الدولى" يكرم الفنان محمد محمود فى حفل ختامه اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكرم مهرجان "مسرح بلا إنتاج الدولى" فى الدورة العاشرة الفنان القدير محمد محمود بحفل ختامه، الذى سيقام بمسرح بيرم التونسى مساء اليوم الجمعة 22 نوفمبر.

الفنان محمد محمود ولد فى مدينة القاهرة، وحصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالى للفنون المسرحية بالقاهرة فى عام 1981، ودبلوم الدراسات العليا فى مجال الإخراج فى عام 1985.

كما شغل منصب مدير عام لثلاث فرق مسرحية، وهى الحديث والطليعة والكوميدى، وشارك محمد محمود فى بطولة عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية والأفلام والمسرحيات، وقدم للمسرح أكثر من مائة عرض مسرحى، ومن أعماله المسرحية (البلطجية، ماتحاولش، الحامى والحرامى، القاتل خارج السجن، التشريفة، مأساة الحلاج، باب الفتوح، 3 أيام فى الساحل، الحفلة التنكرية، حكيم عيون، مراتى زعيمة عصابة، دو رى مى فاصوليا، بهلول فى إسطنبول، البلطجية)، وفى التليفزيون: (رمضان كريم، رأس الغول، أرض النفاق، فكرة بمليون جنيه، شقة فيصل، بين السرايات، ربع رومى، الواد سيد الشحات، خفة يد، كابتن أنوش). كما قدم العديد من الأفلام السينمائية أهمها "أمير البحار، أنت حبيبى وبس، أبو شنب، الأبلة طمطم، أوشن 14" .

مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولى يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وتم افتتاحه بقاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية فى تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2019، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر، على مسارح مكتبة الإسكندرية وبيرم التونسى وقصر ثقافة الأنفوشى بمدينة الإسكندرية .