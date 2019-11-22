شكرا لقرائتكم خبر عن بريتني سبيرز تتحول لشخصية Maleficent الشريرة فى صورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية بريتني سبيرز، على مشاركة جمهورها بالزي الذي ارتده في عيد الهالوين الماضي، والتي ارتدت فيه زي الممثلة العالمية انجلينا جولي في شخصيتها الشهيرة Maleficent.

ونشرت سبيرز صورتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير والتي ظهرت فيها بملامح الشخصية الشريرة الشهيرة بجوار صديقها سام.

وحقق فيلم Maleficent: Mistress of Evil، إيرادات وصلت لنصف مليار دولار في جميع أنحاء العالم، بعد صراع لأكثر من أربعة أسابيع في شباك التذاكر.

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ويعد فيلم النجمة أنجلينا جولى Maleficent: Mistress of Evil، تكملة للجزء الأول الذى طرح عام 2014، وحقق إيرادات وصلت إلى 759 مليون دولار أمريكى، والذى تدور قصته حول الشخصية الشريرة من فيلم الرسوم المتحركة "Sleeping Beauty" الذى طرح عام 1959 من إنتاج شركة ديزني.