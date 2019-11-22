شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى: أشرف زكى دربنى على مشاهد التقديم للمعهد العالى للفنون المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة منة شلبى إن الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، هو الذى دربها على مشاهد التقديم للمعهد العالى للفنون المسرحية، معلقة: "لن أنسى فضله ومساعدته لى".

وأضافت شلبى أنه بمجرد قبولها بالمعهد العالى للفنون المسرحية وبعد عامها الأول صورت فيلم "الساحر"، مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز، ثم توالت الأدوار.

وأكدت منة شلبى أنها محظوظة بالعمل مع مخرجين كبار مثل يوسف شاهين ومحمد خان ويسرى نصر الله، مؤكدة أن للمخرج دورا كبيرا فى وصول الممثل للشخصية من خلال توجيهه وتشجيعه.

وتجرى منة شلبى، الحاصلة على جائزة فاتن حمامة للتميز، حوارا فى مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ويديره جاي ويسبيرج الناقد الأمريكي بمجلة فاريتي.

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وتحدثت منة شلبي خلال الحوار عن مشوارها السينمائي، الذى استحقت عنه التكريم بجائزة فاتن حمامة للتميز.

ويعرض المهرجان ضمن برنامج تكريم منة شلبي ثلاثة من أبرز الأفلام التى شاركت فى بطولتها، وهى "الماء والخضرة والوجه الحسن" للمخرج يسري نصر الله، و"أحلى الأوقات" للمخرجة هالة خليل، و"ميكرفون" للمخرج أحمد عبد الله السيد.