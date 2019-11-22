تراند اليوم : بالصور – حفل محمد رمضان ضمن فعاليات “موسم الرياض”

أشعل الفنان محمد رمضان، أمس الخميس، حفله ضمن فعاليات “موسم الرياض” على مسرح معرض السيارات “الجنادرية” بأغاني بابا وفيرساتشي ومافيا.

وصعد رمضان الحفل متحدثًا مع الجمهور السعودي قائلا: “أنتو أعظم حاجة في الدنيا، ثقة في الله نجاح، كلنا نقول ثقة في الله نجاح”.

ودخل رمضان المسرح محمولاً على الأكتاف في هودج، ليغني أغنيته “السلطان”.

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الحفل من إخراج المخرج المسرحي تامر كرم، ومن تنظيم محمد محسن جابر بمشاركة روتانا.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، قد أعلن عن نفاد تذاكر حفل الفنان محمد رمضان ، وكتب آل الشيخ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “نفاد حفل تذاكر الأسطورة محمد رمضان.. وقررنا زيادة ألف تذكرة”.