شاهدوا شقيقة فيفي عبده التي أدمت قلبها بوفاتها

كتب امير فتحي في الجمعة 22 نوفمبر 2019 05:49 مساءً - أعلنت الفنانة المصرية فيفي عبده من خلال حسابها على “إنستغرام” وفاة شقيقتها. ونشرت صورة لها مع التعليق: “إنا لله وإنا إليه راجعون أختي في ذمة الله الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة”.



وتعاطف معها عدد كبير من متابعيها وتمنوا لشقيقتها الرحمة ولها الصبر. ومن أبرز هؤلاء الممثلة المصرية شيماء سيف التي علقت: “البقاء لله يا حبيبتي ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان”.



وتلقت الفنانة كلمات التعزية من كل من الفنانات نيكول سابا وأحلام وأيتن عامر وأمل عرفة وغادة عبد الرازق وبوسي اضافة إلى الإعلاميين شريف مدكور وحمد قلم ونيشان.

ويذكر أن الفنانة أشعلت المواقع قبل ساعات من إعلان الخبر المؤسف بنشر فيديو التقط أثناء جلسة تصوير لها. وظهرت فيه مرتدية فستاناً أسود وحققت أكثر من 91 ألف مشاهدة. واكتفت بالتعليق: “صور حلوة”.