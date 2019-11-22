"القاهرة السينمائي" يؤهل أفلامه للمنافسة على الأوسكار 2020

كشفت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن اعتماده من أكاديمية فنون وعلوم الصورة المتحركة، ليؤهل أفلامه للمنافسة على جوائز الأوسكار، بدءا من دورته المقبلة التي تقام في فبراير 2020.



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وبهذا الاعتماد، ينضم "القاهرة" إلى قائمة المهرجانات الدولية التي تؤهل أفلامها للأوسكار مثل برلين وكان وفينيسيا، وبالتالي يكون أفضل فيلم في مسابقته القصيرة "سينما الغد"، مؤهلاً للمنافسة في فئة الفيلم القصير (روائي أو تحريك) ضمن جوائز الأوسكار، دون الحاجة لعرضه تجاريا، بشرط أن يتوافق الفيلم مع قواعد الأكاديمية.

وكشف محمد حفظي رئيس المهرجان عن فخره بهذه الخطوة، ووجه الشكر لأكاديمية فنون وعلوم الصورة المتحركة على دعمها للمهرجان.

وكانت الأكاديمية الأمريكية لفنون وعلوم الصور المتحركة أعلنت يوليو/ تموز الماضي، انضمام رئيس المهرجان المنتج محمد حفظي والفنانة يسرا والمخرج عمرو سلامة، إلى قائمة أعضاء لجنة الأوسكار بدورتها المقبلة.