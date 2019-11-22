خاص- “سعادتك” لـ مروى عيسى جديد لايف ستايلز ستوديوز

Nov 22, 2019
طرحت شركة الانتاج “لايف ستايلز ستوديوز” اغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان “سعادتك” للفنانة مروى عيسى وذلك على قناة الشركة الرسمية عبر موقع يوتيوب.
أغنية “سعادتك” كلمات أحمد سامي ورامي جمال الدين، ألحان بينو، توزيع احمد حداد، استوديو ايلي سابا، ماسترينغ: خالد رؤوف. والكليب من اخراج عادل سرحان الذي سبق ووقع عدة اعمال فنية لشركة لايف ستايلز ستوديوز.
الأغنية جريئة بكلماتها، حيث توجهت “مروى” من خلالها الى حبيبها المشغول دائماً بالعمل فحاولت خلال دقائق قليلة ان تلفت انتباهه وان تخطف الاضواء وذلك ضمن فكرة مميزة نفذها المخرج عادل سرحان الذي عَمِلَ على اظهار مروى بصورة جميلة ضمن كادرات جمعتها أولاً مع بعض الناس اثناء التسوق ثم انتقلت الى المسرح حيث فاجأت حبيبها بوصلة رقص مع نخبة من الراقصين الذين قدموا لوحة فنية لافتة.
بداية تقول مروى: “لكن سعادتك سيادتك جنابك سموك عظمتك فخامتك بتتقل مابتسألش ليه .. ليه”. وتكمل الوصف لتقول: “اللي يعشق الورد يعشق الشوك اللي فيه”.
مرة جديدة قدمت “لايف ستايلز ستوديوز”الرائدة في مجالها عملاً فنياً كاملاً ان لناحية الكلام واللحن والتوزيع أو لناحية الصورة التي قدمت مروى عيسى بأبهى حلّة بعدسة عادل سرحان.
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