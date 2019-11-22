نادين نجيم تردُّ على منتقدي فيديو تقبيلها لطفلها المُثير للجدل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن صمتها للرد على منتقدي فيديو تقبيلها المثير لطفلها، والتي نشرته عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" وظهرت فيه وهي تقبّل ابنها جيوفاني بطريقة "هستيرية" أثناء نومه، فوثّقت من خلاله لحظة مميزة خاصة بالأمهات بحسب تعبيرها.

وعلّقت نادين نجيم على الفيديو قائله: "بخاف يوعى بس ما فيي سيطر بس شوف هيك خدّ قتل، يعني ما بعرف كيف بدي فش خلقي وبوسه، بصير شد على حالي حتى ما شد على خدّه، يؤبرني! الله يحمي ويخليلي ياه ويحمي ولاد الناس ويخليهم لأهلهم".

بعد انتشار الفيديو بساعات قليلة، بدأ الجمهور فى التفاعل معها من خلال التعليقات، التى رفض فيها عدد كبير من متابعينها تقبيل طفلها بهذه الطريقه، فقال أحد النشطاء يدعي "غزال": "بصراحة قلبت نفسي من الفيديو ولا في لمسة براءة يا شيخة"، وقالت متابعة أخرى تدعي "روان": "أنتي خليتي براءة بالموضوع هدمتي البراءة الموجودة بالعالم".

فيما رفضت نادين، هذه التعليقات معبّرةً عن غضبها بقولها خلال التعليقات على الفيديو: "بتمنى يلي عباله يمزح يحترم البراءة والأمومة والطفولة.. حبيت شارك الأمهات خاصة حب الأم لطفلها بس يكون نايم متل الملاك، يا ريت نقول كلمة حلوة وما نحكي كلام ما إله معنى وما بيحترم براءة الفيديو".

يُذكر أن نادين نسيب نجيم، أصيبت في ساقها خلال خضوعها لجلسة تصوير مؤخرًا، في الوقت الذي تتحضّر فيه لمباشرة تصوير مسلسلها الجديد الذي ستطل فيه على الجمهور خلال موسم دراما رمضان 2020.

وكانت نجيم قد أُصيبت خلال جلسة تصوير لصالح إحدى الماركات العالمية، ولم تمنعها إصابتها في الساق من تأجيل الجلسة، ونشرت تلك الإطلالة الجديدة عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل.

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وستظهر نادين نجيم في دراما رمضان 2020 بشخصية جديدة غير معتاد عليها من قبل جمهورها، برفقة الفنان قصي خولي، حيث ستُجسّد شخصية صاحبة منصب مهم في الدولة ولديها السلطة والقوة، واللافت أن ظهورها في المسلسل المنتظر سيكون من دون مكياج.

وتُفيدُ التقارير بأنَّ الكاتب بلال شحادات لم ينتهِ بعد من نسج خيوط الرواية، وأنَّ المخرج فيليب أسمر يعكف على التعاون مع المنتج الصباح على اختيار الشخصيات المطلوبة لهذا السيناريو والذي يتطلّب جهدًا إضافيًا، خصوصًا وأنَّ أسمر اشترط على الشركة إعطاءه الوقت الكافي لإتمام العمل.

وفي الوقت الذي نفى فيه المنتج صادق الصباح أن نجيم ستكون رئيسة مكتب الجرائم الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية في قوى الأمن اللبناني الداخلي، رفض كذلك الحديث عن شخصيتها تحديدًا، لافتًا إلى أن دورها سيكون مفاجأةً منتظرة للجمهور.

ويُشارك قصي خولي زميلته نادين نجيم للموسم الثاني على التوالي، بعدما حقق الثنائي نجاحًا لافتًا في مسلسل "خمسة ونص" الذي تم عرضه في دراما رمضان 2019، وعليه فإن الجمهور متحمّس لمسلسلهما الجديد الذي سيُعرض عبر شاشة MBC.