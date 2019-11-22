ميس حمدان تؤكد أنها تمر بحالةٍ نفسيةٍ صعبة حاليًا

ميس تحدثت عما تمر به حالياً من حالةٍ نفسيةٍ صعبة وقالت : “لا أخجل أن أقول بأنه لم يأتِ من يستغل مواهبي ، ولم أحقق ما أطمح به لغاية الآن، وهذا ما سبب لي كآبة وحزن شديدين، فبات يرافقني طوال الوقت شعور فقدان الطاقة والأمل، وأعلم أن كل فنان يمر بما أمرّ به من تعاسة واكتئاب وأتمنى أن أخرج من حالتي هذه بأقرب وقت”.

وفيما يخص حياتها العاطفية قالت: “وضعي العاطفي “ولا حاجة” ولا يشغل قلبي أحد”.

وفيما إذا كانت تسعى لرضا أهلها عن الشخص الذي سترتبط به مستقبلاً أوضحت : “الأهل يطمحون للكمال عندما يصل الموضوع لزواج أولادهم ، لكن الظروف أحياناً تكون غير ملائمة، وهذا يسبب صراع فكري بين الأهل والأولاد، وسابقاً كنت أطلب موافقة أهلي في اختيار شريك حياتي وأخاف على رضاهم وأسعى لمباركتهم، أما اليوم تغير العصر ووجهات نظر الأهل ليست دائماً صحيحة”.

وتابعت: “وصلت لعمر لدي فيه تجارب وخبرات تكفي لاختيار زوج بقرار اتخذه وحدي فقط، وموافقتي على من سأرتبط به ستكون 70% من جهتي وما تبقى سأكون أسعد بموافقة أهلي”.

وحول تأخر ارتباطها رغم تجاوزها الـ 37 عام نوهت ميس : “الزواج نصيب ومهما قرر الإنسان أو أهله ومحيطه فهو قدر مكتوب، وهذا هو السبب بتأخر زواجي، علماً أنني أفكر أحياناً أن مؤسسة الزواج في أيامنا هذه ليست مرغوبة دائماً، وأشعر أن الزواج ليس ما أفتش عنه حالياً، والسبب هو كمية العلاقات الفاشلة في محيطنا، وكل ما نراه هو طلاق وخلافات ومشاكل”.

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حمدان كشفت للمرة الأولى عن تحضيراتها حالياً لعرض مسرحي خاص (ستاند أب كوميدي) ونوهت : “الموضوع صعب لأني أعتمد على نفسي فقط دون مساعدة أي أحد، وأظن أنني أحتاج لستة أشهر على الأقل لأنتهي من التحضيرات بشكل كامل، وهذا العرض هو الوسيلة الوحيدة لأخرج ما لدي من قدرات في الغناء والتمثيل والرقص والتقليد، علماً أنني أحاول الابتعاد عن تقليد الفنانين وسأقلد فقط اللهجات”.

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