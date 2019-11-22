انطلاق منافسات المسابقة الدولية للقاهرة السينمائي بـ«موسم ممطر» و«جدار الصوت» الجمعة

تنطلق في الثالثة والنصف من مساء اليوم الجمعة منافسات المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي، بالفيلم السنغافوري التايواني "موسم ممطر" للمخرج أنتوني تشين، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتدور أحداث الفيلم حول "لينج" مُدَرّسة أربعينية، تحاول جاهدة أن تستغل فرصتها الأخيرة لتحقيق حلمها بإنجاب طفل، ولكن زوجها لا يبالي. تستسلم "لينج" لروتين حياتها حتى تتورط في علاقة عابرة تُعيد من خلالها اكتشاف نفسها والأهم تحقق حلمها.

ضمن منافسات المسابقة الدولية أيضا، ينظم المهرجان عرض "جالا" في التاسعة والنصف بالمسرح الكبير، للفيلم اللبناني الفرنسي "جدار الصوت" للمخرج أحمد غصين، في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تدور أحداث الفيلم بلبنان في يوليو 2006، حيث تشتعل الحرب بين حزب الله واسرائيل، فيما يستغل "مروان" وقف مؤقت لإطلاق النار كي يبحث عن والده الذي رفض مغادرة قريته الجنوبية، وعندما تُكسر الهدنة يجد نفسه محاصرًا وسط مجموعة من أصدقاء والده العجائز.

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