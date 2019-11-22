عرض دولي أول للفيلم الروسي «القلم الرصاص» بهناجر دار الأوبرا الجمعة

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، الفيلم الروسي "القلم الرصاص" للمخرجة "ناتاليا نازاروفا، في عرضه الدولي الأول، وذلك بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

الجدير بالذكر أن الفيلم الذي يعرض في قسم البانوراما الدولية، تدور أحداثه حول، "أنتونينا"، وهي رسامة من مدينة سان بطرسبرج، تضطر للانتقال إلى إحدى المقاطعات الشمالية لتكون قريبة من زوجها السجين السياسي، وتعمل هناك كمدرسة رسم وتحاول التقرب من الطلبة لكنها تصطدم بطالب يعتمد على سمعة أخيه زعيم إحدى العصابات.

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