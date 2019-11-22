عرض فيلم تسجيلي عن المخرج البرازيلي بابينكو بمركز الابداع الجمعة

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في السادسة والنصف من مساء اليوم الجمعة، الفيلم التسجيلي البرازيلي "بابينكو: أخبريني عندما أموت"، إخراج بربرا باز، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية.
الفيلم فائز بجائزة أحسن فيلم تسجيلي عن السينما بمهرجان فينسيا، وتدور أحداثه حول المخرج الراحل هيكتور بابينكو.
"لقد عشت بالفعل موتي والآن كل ما تبقى هو إنتاج فيلم حول هذا الموضوع". قالها المخرج "هيكتور بابينكو" إلى "باربرا باز" عندما أدرك أنه لم يتبق له الكثير من الوقت. وقبلت "باربرا" تحدي تحقيق الرغبة الأخيرة لشريكها الراحل: أن تكون بطلة الرواية الرئيسية عن وفاته.
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