نادية الجندي في حفل عمرو دياب بإطلالة مختلفة

شاركت الإعلامية بوسي شلبي جمهورها بنشر مجموعة من الصور التي تجمعها بالفنانين أبرزهم نادية الجندي وعبير صبري وزوجها وخالد سليم وتامر هجرس عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام " أثناء حضورهم حفل الهضبة .

وظهرت نادية الجندي بإطلالة جديدة أثارت إعجاب جمهورهم.

النجم عمرو دياب أحيا حفل الـ aftr Party، لـ مهرجان القاهرة السينمائي داخل أحد الفنادق الكبرى، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وحضر حفل الـafter party، عدد كبير من الفنانين منهم عمرو يوسف، رانيا يوسف، يسرا، إلهام شاهين، عبير صبرى، بشرى، وأحمد شوقى مدير المهرجان، ومحمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، وأخرون.

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