شراكة سينمائية بين مهرجاني القاهرة والبحر الأحمر









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من جدة: أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عزمه على منح الفرصة لفريق من السينمائيين العرب في ملتقى القاهرة السينمائي للمشاركة في النسخة الأولى من سوق البحر الأحمر. وهو سوق سينمائي دولي تستضيفه مدينة جدة السعودية في الفترة ما بين 13 إلى 16 مارس 2020.

وتأتي الشراكة بين مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي تأكيداً على الرؤية المشتركة في دعم جيل جديد واعد من السينمائيين العرب.

وسيختار فريق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي مشروعاً واحداً من فئة الأفلام الروائية قيد التطوير، على أن يُعلَن اسم المشروع الفائز خلال حفل توزيع جوائز ملتقى القاهرة السينمائي، الساعة السادسة مساءً يوم 26 نوفمبر ضمن فعاليات الدورة الحادية والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

يتم منح فريق المشروع الفائز من مخرج ومنتج فرصة المشاركة في سوق المشاريع ضمن سوق البحر الأحمر السينمائي، شاملة تكاليف التسجيل والسفر والإقامة، حيث سيقوم الفريق بعرض مشروعه أمام أكثر من 150 شخصية رائدة في قطاع السينما. كما يشارك في سوق المشاريع 20 فريقاً، بينها 12 مشروعاً تم تطويرها عبر معمل البحر الأحمر السينمائي. تُتبَع جلسات عرض المشاريع بثلاثة أيام من الاجتماعات المباشرة المكثفة، وتحصل أفضل المشاريع على التمويل والدعم اللازمين لإنتاج هذه الأفلام.

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الجدير ذكره أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يقدِّم العديد من الفرص الهامة للعاملين في صناعة السينما من جميع أنحاء العالم، بهدف التواصل مع نظرائهم من القطاع السينمائي المحلي والإقليمي. ويشتمل البرنامج على ورشات عمل وندوات ومحاضرات وجلسات تواصل لبناء علاقات بين المنطقة العربية والعالم، والترويج للمشهد السينمائي العربي والسعودي.

ويلتزم بدعم وعرض الأفلام السعودية والعربية والدولية ببرنامج يقدم أفضل الإنتاجات السينمائية المعاصرة في المنطقة والعالم. ويرحّب المهرجان بطلبات المشاركة من السينمائيين الجدد وأصحاب الخبرة حتى 28 نوفمبر 2019 عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان .

هذا وكتب المخرج محمود صباغ، الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في حسابه في تويتر: "نعتز في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بشراكتنا مع مهرجان القاهرة السينمائي. خطوة رمزية في طريق توأمة المنصات التي تخدم صنّاع السينما العرب. معاً سندعم السينما العربية "