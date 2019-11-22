ندى أبو فرحات تُشارك مع زملائها في العرض المدني للإستقلال







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تتابع الممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات نضالها في الثورة اللبنانية حيث أعلنت منذ الأمس مشاركتها مع الفنانين بالعرض المدني الذي ينظمه المتظاهرون احتفالاً باستقلال لبنان.

ونشرت عبر صفحتها صورةً لها وهي ترفع قبضة يددها مبتسمة معلنة مشاركتها بالعرض، وكتبت: "بكرا عرض مدني للمستقلين، للأحرار، لأصحاب الأصوات الرافضة القمع والفساد، لأصحاب الرؤوس الشامخة أمام علم بلدها اللي عم يخلق من جديد. بكرا العرض للثوار.#لبنان_ينتفض"

ولقد ظهرت في صورة ضمن فوج الفنانين على الصورة التي نشرتها الممثلة ورد الخال. فيما شارك في العرض عدة ممثلات بينهم أندريه ناكوزي وسينتيا كرم وغيرهن كُثر من الفنانين رجالاً ونساء.



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