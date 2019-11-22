شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى: محظوظة بالعمل مع مخرجين كبار مثل يوسف شاهين وخان ويسرى نصر الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منة شلبى إنها محظوظة بالعمل مع مخرجين كبار مثل يوسف شاهين ومحمد خان ويسرى نصر الله، مؤكدة أن للمخرج دور كبير فى وصول الممثل للشخصية من خلال توجيهه وتشجيعه.

وأضافت شلبى فى ندوة تكريمها المقامة حاليا في مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية على هامش فعاليات الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السسينمائى الدولى، ويديرها جاي ويسبيرج الناقد الأمريكي بمجلة فاريتي، إنها ممتنة لكل الذين عملت معهم، حيث إنهم كانوا السبب فيما وصلت إليه حتى الآن.

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وتحدثت منة شلبي خلال الحوار، عن مشوارها السينمائي، الذي استحقت عنه التكريم ب جائزة فاتن حمامة للتميز.

ويعرض المهرجان ضمن برنامج تكريم منة شلبي ، ثلاثة من أبرز الأفلام التي شاركت في بطولتها، وهي؛ "الماء والخضرة والوجه الحسن" للمخرج يسري نصر الله، و"أحلى الأوقات" للمخرجة هالة خليل، و"ميكرفون" للمخرج احمد عبد الله السيد.