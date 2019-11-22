شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عمرو دياب يروج لحفله أمس بعد فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الميجا ستار عمرو دياب، على نشر مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام، لحفلته أمس التي أقامها بعد فعاليات ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة داخل أحدى الفنادق الكبرى.
ومن أهم النجوم الذين حرصوا على حضور الحفلة التى أقيمت أمس عمرو يوسف، رانيا يوسف، يسرا، إلهام شاهين، عبير صبرى، بشرى، وأحمد شوقى مدير المهرجان، ومحمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي.
ويشارك في الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 41، 150 فيلماً، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.
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