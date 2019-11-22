شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين مهرجانى البحر الأحمر والقاهرة السينمائى لدعم السينمائيين العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن عزمه منح الفرصة لفريق من السينمائيين العرب في ملتقى القاهرة السينمائي للمشاركة في النسخة الأولى من سوق البحر الأحمر، وهو سوق سينمائي دولي تستضيفه جدة من 13 إلى 16 مارس 2020.

وتأتي الشراكة بين مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي تأكيداً على الرؤية المشتركة في دعم جيل جديد واعد من السينمائيين العرب.

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يختار فريق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي مشروعاً واحداً من فئة الأفلام الروائية قيد التطوير، على أن يُعلَن اسم المشروع الفائز خلال حفل توزيع جوائز ملتقى القاهرة السينمائي، الساعة السادسة مساءً يوم 26 نوفمبر ضمن فعاليات الدورة الحادية والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي .

يتم منح فريق المشروع الفائز من مخرج ومنتج فرصة المشاركة في سوق المشاريع ضمن سوق البحر الأحمر السينمائي، شاملة تكاليف التسجيل والسفر والإقامة، حيث سيقوم الفريق بعرض مشروعه أمام أكثر من 150 شخصية رائدة في قطاع السينما، كما يشارك في سوق المشاريع 20 فريقاً، بينها 12 مشروعاً تم تطويرها عبر معمل البحر الأحمر السينمائي، تُتبَع جلسات عرض المشاريع بثلاثة أيام من الاجتماعات المباشرة المكثفة، وتحصل أفضل المشاريع على التمويل والدعم اللازمين لإنتاج هذه الأفلام.