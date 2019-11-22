شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير : أنا وشريف عرفة « زملاء تختة » فى إعدادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان شريف منير إن علاقة قديمة تربطه بشريف عرفة:" أنا وهو زملاء ديسك واحد فى فى المرحلة الإعدادية، فهو شخص ملتزم منذ صغره، الجائزة حاجة بسيطة مقارنة بمشواره الفنى" .

واضاف منير خلال ندوة تكريم المخرج شريف عرفة على هامش مهرجان القاهرة السينمائى إن تنوع عرفة فى اختيار موضوعاته يجعل من الصعب تصنيفه، فمرة يقدم اكشن ومرة استعراضى ومرة كوميدى، فهو مخرج فريد من نوعه فى شغله .

وتابع شريف منير: فى ولاد العم كنت مستمتع ومش عايز التصوير يخلص، فى النهاية احنا كسبنا استاذ كبير، والتكريم ده تاخر كثيرا.

رحب المخرج شريف عرفة بالفنانة ليلى علوى موجها لها التحية لانها وثقت فيه بوما من الايام وانتجت له احد افلامه معتبرا ذلك جزء من مسئولية الفنان تجاه الصناعة.

واجاب المخرج شريف عرفة على سؤال احد الصحفيين حول حياته الشخصية وهل هى قصة ولا مناظر، اسقاطا على الافيه الاشهر فى فيلم المنسى فى مشهد جمع هنيدى وعادل امام وقال انه من المهم نعمل افلام جيدة تحتوى قصة ومناظر.

واضاف انه سخر حياته للقصة والمناظر فى افلامه، اما عن حياته الشخصية قال ضاحكا لا اعتبرها قصة او مناظر .

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وقال عرفة ان وحيد حامد شخص مؤثر جدا فى حياته، اتذكر انه كتب مقالا لتشجيعى فى بداياتى ولا يمكن ان انسى فضله.

رد المخرج شريف عرفة على الأزمة التى اثيرت حول النيل من شخصية الصحفى فى احداث فيلم الممر وابرازه بشكل سىء وهى شخصية احسان التى جسدها الفنان احمد رزق.

ووجه المخرج شريف عرفة التحية لرئيس مهرجان القاهرة السينمائى محمد حفظى، بعد اختياره لتكريمه فى الدورة 41، واكد تقديره لحفظى كمنتج وكاتب وابدى رغبته فى التعاون معه فى عمل سينمائى.

المؤتمر يقام بحضور رئيس المهرجان المنتج محمد حفظي، وعدد من النجوم الذين شاركوا في أفلامه، ويديره الناقد السينمائي طارق الشناوي، الذي أعد كتابا بعنوان «شريف عرفة.. المايسترو»، يصدره المهرجان بالتوازي مع إقامة المؤتمر، يقول خلاله «الشناوي» في وصف «عرفة»: «ولد ليكون سينمائياً، حياته تبدو وكأنها شريط سينمائى، ينطبق عليه ما قاله يوسف بك وهبى عندما اقتبسها من وليم شكسبير (وما الدنيا إلا مسرح كبير)، سنجد السينما هي الدنيا والدنيا هي السينما بالنسبة لشريف عرفة، ولو تتبعت تفاصيل حياته ستجد أمامك كائنا يتنفس فقط أوكسجين السينما، وذلك بحكم التاريخ والجغرافيا، ليست فقط السينما هي عالمه الأسير بل هي عالمه الوحيد».

ويعرض مهرجان القاهرة السينمائي ضمن برنامج تكريم المخرج شريف عرفة، عدد من أبرز أفلامه هي، «الإرهاب والكباب»، «طيور الظلام»، «سمع هس»، «اللعب مع الكبار»، كما يعرض فيلمه الأخير «الممر» في قسم بانوراما السينما المصرية.