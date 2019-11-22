شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عرفة يروى كواليس أول مكالمة هاتفية من فاتن حمامة له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج شريف عرفة:" إحنا بنتأثر بالمجتمع ولما بنعمل الفيلم لازم يلمس مع المجتمع، ولما عملنا "الجزيرة ٢" كان لازم وقتها لانه هيلمس مع حال المجتمع من بعد الثورة، لكن خاليا مس هقدر اعمل "الجزيرة ٣" وممكن نتكلم عن حاجة متوقع تحصل في المستقبل، لكن مش دايما مؤكدة".

وأضاف شريف عرفة خلال ندوة تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي، تكريمي بجائزة تحمل اسم فاتن حمامة فخر ليا، وانه من مهرجان القاهرة شرف ليا.

وتابع: في مرة تلقيت اتصالا من فاتن حمامة وده كان شئ جميل جدا بالنسبالي، وكانت تهنئني بفيلم "يا مهلبية" وقت عرضه في مهرجان القاهرة وكانت فاتن حمامة ضمن اعضاء لجنة التحكيم، وعرفتني ان الفيلم مش هياخد جايزة لأن لجنة التحكيم مش قادرة تفهم القفشات الكوميدية فيه، ولكن الفيلم عجيها وشكرتني عليه وطلبت مني اننا نشتغل سوا، ودي كان شئ عظيم بالنسبك ليا".

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ووجه المخرج الكبير الشكر إلى الفنانة ليلي علوى التي ساعدته في إنتاج فيلم يا مهلبية وأفلام أخرى لأنها كانت تؤمن به.

وعرض مهرجان القاهرة السينمائي ضمن برنامج تكريم المخرج شريف عرفة، عدد من أبرز أفلامه هي، "الإرهاب والكباب"، "طيور الظلام"، "سمع هس"، "اللعب مع الكبار"، كما يعرض فيلمه الأخير "الممر" في قسم بانوراما السينما المصرية.