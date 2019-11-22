خالد جلال يكرم صفاء أبو السعود واسم الناقد سمير فريد بـ"سينما مصر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم المخرج خالد جلال عقب عرض مسرحية " سينما مصر " بمركز الابداع الفني بدار الاوبرا أمس الفنانة الكبيرة والنجمة صفاء أبو السعود واسم الناقد الكبير الراحل سمير فريد، الذي تسلم تكريمه ابنه الكاتب الصحفي محمد سمير فريد وكان ضمن الحضور الكاتب الصحفي الكبير مجدي الجلاد . Advertisements الفنانة صفاء ابو السعود عقب تكريمها قالت إنها تشكر كل فريق العمل وعلى رأسهم المبدع خالد جلال وقالت : استمتعت بالعرض وتأكدت أن مصر ولادة وبها مواهب كثيرة مبهرة .

تكريم النجمة صفاء ابو السعود في سينما مصر مسرحية "سينما مصر" هي عرض تخرج الدفعة الثانية "قسم تمثيل" بمركز الإبداع الفنى والتى يستحضر فيها المخرج خالد جلال تاريخ مصر السينمائى عبر مشاهد مختلفة من روائع الأفلام المصرية لكبار النجوم ويقدم تلك المشاهد فنانون صاعدون بقوة يمتلكون مواهب متعددة في التمثيل والغناء والرقص وكل فنون الاداء.

الكاتب مجدي الجلاد والمخرج خالد جلال والمخرج المنفذ علا فهمي عرض "سينما مصر" رؤية وإخراج خالد جلال وأشعار عماد عبد المحسن وألحان منار الشاذلي وإنتاج صندوق التنمية الثقافية والمخرج المنفذ علا فهمي وبطولة إيمان غنيم وغادة طلعت وعمرو كمال بدير وبسمة ماهر ورباب القعيد وربيعة رفيع ومايا ماهر وريهام الشنواني وشيماء عباس ومحمد عبده وهالة مرزوق وأحمد فوزي ومروة عيد وباهر النويهي ونورهان المرحومي ونيهال فهمي وحسن عبد الله وريهام محيي وزياد زعتر ومحمد عربي وأمل إميل ومحمد ماضي إضافة إلى بسنت صيام ورامي عبد المقصود وإيمان الشريف وأميرة أبو زيد وأميرة رضا وأحمد الحسيني ومريم الجندي وآلاء علي ومنار الشاذلي وحبيبة حاتم وفاروق قاسم وأحمد سعد والي ورنا خطاب وفرح عناني وخليفة سمير ومها حمدي ويسرا كرم ودينا السيد ومحمد عبد الظاهر ومعتصم عبد العزيز ورأفت زين وأحمد يحيي وإبراهيم صابر ونيفين بطرس وشريف عبد ربه وعمرو بهي ودلال الخميسي وأمير الحسيني وخالد الشامي وخالد إبراهيم وسيف الديب ورحاب نصر وإبراهيم طلبة وبلال علي وهيثم حسام وسلمي خطاب وميشيل ميلاد وعلاء النقيب وصالح عبد النبي ومحمد كامل ونهي جابر ومحمود الفرماوي ودينا عماد وعبد الله التهامي وعبير طنطاوي وشيماء منصور.

الكاتب محمد سمير فريد يتسلم تكريم والده

الفنانة صفاء ابو السعود مع الزميل جمال عبد الناصر

صفاء ابو السعود مع ايمان غنيم وغادة طلعت

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