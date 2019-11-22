شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام معلقا على برومو "لص بغداد": المغامرة التى لم تتخيلها على وشك أن تبدأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان محمد إمام، عن الاعلان التشويقي الأول لفيلم لص بغداد، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام، بعد طرح الأفيشات الرسمية للفيلم المقرر عرضه في يناير المقبل بدور العرض، وهو من انتاج شركة "سينرجي".

وعلق إمام عن الاعلان التشويقي الذي نشره منذ قليل، قائلاً " "توكلنا على الله، المغامرة التي لم تتخيلها على وشك ان تبدأ ، الإعلان التشويقي الأول لفيلم لص بغداد".

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وكشف شركة سينرجي منذ ايام عن الأفيشات الرسمية للعمل، حيث تصدر كل ممثل الأفيش بمفرده، فضلا عن أفيش "جماعى" والذى ضم كلا من محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، أحمد العوضى، أمينة خليل، ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توته.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما.