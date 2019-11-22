شكرا لقرائتكم خبر عن "لكل مغامرة بداية".. سينرجى تطرح البرومو الدعائى لفيلم "لص بغداد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة سينرجى فيلمز البرومو الدعائى الأول لفيلم "لص بغداد"، من بطولة محمد إمام، وظهر فى البرومو كل من أمينة حليل وياسمين رئيس وتوتا "محمد عبد الرحمن"، داخل معبد كبير للبحث عن كنز.

وظهر فى البرومو أيضا صوت الفنان فتحى عبد الوهاب وهو يقول " حكايات كتير يدوروا على مقبرة الإسكندر وعلى التمن اللى دفعوه لما حاولوا يوصلولها ولكل كنز حكاية.. ولكل مغامرة بداية.. لص بغداد.. مقبرة الاسكندر".

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ويودع محمد إمام تصوير الفيلم بعد 3 أيام، حيث يواصل مخرج العمل أحمد خالد موسى عمليات مونتاج ومكساج الفيلم، وهو من تأليف تامر إبراهيم، وإنتاج سينرجى فيلمز.

وصور أبطال الفيلم، الأفيشات الرسمية للعمل، حيث تصدر كل ممثل الأفيش بمفرده، فضلا عن أفيش "جماعى" والذى ضم كلا من محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، أحمد العوضى، أمينة خليل، ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توته، ومن المقرر طرح التيزر الدعائى للفيلم بعد أيام، كما طرحت الشركة البوستر الرئيسى لبطل العمل محمد إمام وفتحى عبد الوهاب.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما.