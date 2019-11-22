شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عرفة: حياتى الشخصية لا قصة ولا مناظر ومش ناسى دور وحيد حامد فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب المخرج شريف عرفة بالفنانة ليلى علوى موجها لها التحية لأنها وثقت فيه يوما من الأيام، وأنتجت له أحد أفلامه، معتبرا ذلك جزءا من مسئولية الفنان تجاه الصناعة.

وأجاب المخرج شريف عرفة عن سؤال أحد الصحفيين حول حياته الشخصية وهل هى قصة ولا مناظر، إسقاطا على الإفيه الأشهر فى فيلم "المنسى"، فى مشهد جمع النجم محمد هنيدى بالزعيم عادل إمام، وعلق قائلا : إنه المهم نعمل أفلام جيدة تحتوى قصة ومناظر".

واضاف أنه سخر حياته للقصة والمناظر فى أفلامه، أما عن حياته الشخصية قال ضاحكا لا اعتبرها قصة او مناظر .

وقال عرفة إن وحيد حامد شخص مؤثر جدا فى حياته، أتذكر إنه كتب مقالا لتشجيعى فى بداياتى ولا يمكن أن أنسى فضله.

رد المخرج شريف عرفة على الأزمة التى اثيرت حول النيل من شخصية الصحفى فى احداث فيلم الممر وابرازه بشكل سىء وهى شخصية احسان التى جسدها الفنان احمد رزق.

وتساءل عرفة خلال الندوة التى اقيمت على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى: ايه المانع ان واحد يكتب عن الراقصات ويغير مسار حياته ويكتب عن الحروب.

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