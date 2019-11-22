شريف منير: شريف عرفة زميل دراسة ومكسب كبير لينا ولمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

قال الفنان شريف منير، إن المخرج شريف عرفة زميل دراسة، ومنذ أن عرفه في الصغر وهو شخص ملتزم حتى في لعبه و"هزاره".

وتابع في كلمة ألقاها في ندوة أقامها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن برنامج تكريم عرفة "حصوله على الجائزة شيء يفرحني مشوار طويل عرفته فيه، كنت بقوله مش هنعمل حاجة مع بعض يرد لما تيجي حاجة مناسبة، معندهوش خواطر ولا مجاملات، متنوع في اختيار مواضيعه متنوع يقدر يعمل كل حاجة، مكسب كبير جدا لينا ولمصر". وتابع "احساسه عالي جدا، بيحطك في المكان اللي بيفكر فيه، فريد من نوعه، في شغله فاهم جدا جدا، لما عملت معاه (ولاد العم) كنت بحب اتفرج وهو بيتعامل مع من هم وراء الكاميرا، فاهم بيعمل ايه، كسبنا استاذ كبير جدا وعظيم هو من الأساتذة الكبار وتكريمه اتأخر".

الندوة شهدت حضور المنتج محمد حفظي رئيس المهرجان، الناقد طارق الشناوي، المخرج عمرو عرفة، الفنانة ليلى علوي، الفنان يوسف عثمان.