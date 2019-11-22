هيفاء وهبي تهدد السقا وعز: "خافوا مني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: تظهر الفنانة هيفاء وهبي، في فيلمها السينمائي الجديد "أشباح أوروبا" بدور أكشن، إذ تقدم شخصيتين فتاة شعبية، وأخرى تعيش فى إحدى الدول الأوروبية وتقتحم عالم المطاردات والأكشن. ومازحت هيفاء، الفنان أحمد السقا والفنان أحمد عز، لدخولها عالم الأكشن بفيلمها، وطرحت فيديو عبر ستوري "إنستجرام" قالت فيه: "بقولك إيه يا عز إنت والسقا.. خافوا مني". فيلم "أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة، ومن تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.

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