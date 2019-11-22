محمد إمام عن أمينة خليل: مفاجأة "لص بغداد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

كشف الفنان محمد إمام، عن مفاجأة فيلم "لص بغداد"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في يناير 2020، من خلال نسخة من بوستر الفيلم.

وظهرت في البوستر الفنانة أمينة خليل، وعلق إمام على الصورة قائلًا: " ومفاجأة الفيلم.. نادية".

فيلم "لص بغداد"، يضم عددا كبيرا من النجوم من بينهم: فتحي عبدالوهاب، محمد إمام، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، صلاح عبدالله، أحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج "سينرجي فيلمز".



