مايا دياب في عيد استقلال لبنان: "صوت فيروز هو الاستقلال الحقيقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قالت الفنانة مايا دياب، في عيد استقلال لبنان الذي يوافق اليوم 22 نوفمبر، إن صوت الفنانة فيروز هو الاستقلال الحقيقي بالنسبة لها.

وكتبت مايا، عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "يبقى صوت فيروز، الاستقلال الحقيقي.. كل عيد وإنتي رمز بلدنا، الحلم".

وحلت أمس الخميس 21 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنانة اللبنانية فيروز الـ 84 .

وكانت مؤسسة الرئاسة اللبنانية، أعلنت عدم الاحتفال بالعيد في ظل الأوضاع الراهنة في البلاد، ولن يقام حفل الاستقبال التقليدي السنوي.

