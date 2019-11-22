مايا دياب في عيد استقلال لبنان: "صوت فيروز هو الاستقلال الحقيقي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
قالت الفنانة مايا دياب، في عيد استقلال لبنان الذي يوافق اليوم 22 نوفمبر، إن صوت الفنانة فيروز هو الاستقلال الحقيقي بالنسبة لها.
وكتبت مايا، عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "يبقى صوت فيروز، الاستقلال الحقيقي.. كل عيد وإنتي رمز بلدنا، الحلم".
وحلت أمس الخميس 21 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنانة اللبنانية فيروز الـ 84 .
وكانت مؤسسة الرئاسة اللبنانية، أعلنت عدم الاحتفال بالعيد في ظل الأوضاع الراهنة في البلاد، ولن يقام حفل الاستقبال التقليدي السنوي.
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