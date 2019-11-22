ألبوم صور| تشييع جنازة شقيقة فيفي عبده بمشاركة عدد من نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرصت الفنانة رجاء الجداوي والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على المشاركة فى تشييع جثمان "سعاد" شقيقة الفنانة فيفى عبده، من مسجد السيدة نفيسة.

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وكانت الفنانة إلهام شاهين، حضرت إلى مكان الجنازة، لمؤازرة الفنانة فيفي عبده في وفاة شقيقتها.

وانهارت فيفي عبده، بالبكاء عقب انتهاء صلاة الجنازة، وخلال ذهابها إلى المقابر لتشييع جثمان شقيقتها.

يذكر أن سعاد شقيقة فيفي عبده، رحلت عن عالمنا فجر اليوم الجمعة، داخل أحد المستشفيات بالمهندسين بعد صراع مع مرض السرطان استمر لمدة شهرين.