شريف عرفة: أنا مع دعم الدولة للإنتاج السينمائي بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

قال المخرج الكبير شريف عرفة إنه ليس مع المطالبة بعودة الدولة للإنتاج، ولكنه مع دعم الدولة للصناعة.

وأضاف في ندوة أقيمت لتكريمه، ضمن فعاليات الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في المسرح المكشوف، بحضور رئيس المهرجان المنتج محمد حفظي، والناقد طارق الشناوي، والمخرج عمرو عرفة "أنا مع تسهيل الإجراءات وتوفير معدات، هذا ما يحتاجه صناع السينما"، نافيًا أن يكون فيلمه "الممر" من إنتاج الدولة.

وأشار إلى وجود أزمة يقابلها صناع السينما وهي استخراج تصاريح التصوير "عشان اصور على البحر محتاج ست تصاريح، لو دخلت جوه هيبقوا 8".

جدير بالذكر أن شريف عرفة حصل مساء الأربعاء على تكريم يحمل اسم فاتن حمامة، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

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