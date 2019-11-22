شريف عرفة: نفسي أشتغل مع حفظي كاتبًا أو منتجًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تصوير- محمود عبدالناصر:
أعرب المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن سعادته وفخره بتكريم المهرجان للمخرج شريف عرفة، ولكنه أعرب عن حزنه؛ لأنه لم تتح له فرصة التعاون مع المخرج الكبير.
وأشار إلى أن المهرجان يعرض مجموعة مهمة من أفلام عرفة، وكشف عن ترميم مجموعة منها، الأمر الذي أسعد المخرج.
وقال عرفة في ندوة أقيمت ضمن فعاليات الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالمسرح المكشوف في الأوبرا "متشكر جدا لحفطي، وأنا اللي نفسي أشتغل معاه ككاتب أو كمنتج، وسعيد بالحضور ومتشرف بيكم".
ووصف الناقد طارق الشناوي عرفة بأنه كائن سينمائي، ولد لأب مخرج كبير سعد عرفة، وأمام بيته كان هناك دار عرض تقدم أفلامًا. فأحب السينما وأحبته، متابعًا "مش بس عمل أفلام مهمة لأ عاش المشروع السينمائي.
وقال عرفة إن السينما المصرية مش مجرد شيء يحبه، وأنه ترسخ بداخله من خلال عمله مع والده وغيره من مخرجين كبار "إن الناس دول هما اللي عملوا السينما المصرية".
جدير بالذكر أن شريف عرفة حصل على جائزة فاتن حمامة التقديرية، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 41.
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