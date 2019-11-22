بالصور| انهيار فيفي عبده في جنازة شقيقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

انهارت الفنانة فيفي عبده، بالبكاء في جنازة شقيقتها التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

Advertisements

وودعت فيفي عبده، قبل قليل، شقيقتها "سعاد" إلى مأواها الأخير، وأقيمت صلاة الجنازة على الراحلة في مسجد السيدة نفيسة، وشهدت الجنازة حضور عدد من المقربين من فيفي وأسرتها، كما حرصت الفنانة إلهام شاهين والفنان أشرف زكي على التواجد.

ومن المقرر أن يُقام العزاء في المقابر فقط، إذ أوصت شقيقة فيفي قبل وفاتها بعدم إقامة مراسم عزاء لها.

رحلت "سعاد" بعد صراع مع مرض السرطان، استمر لمدة شهرين.