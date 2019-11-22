تراند اليوم : ممثلة مصرية - محجبة سابقًا – تشعل ضجة بـ "السروال الشفاف"



أشعلت الممثلة المصرية عبير صبري، ضجة واسعة بين متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي بإطلالتها خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتعرضت "عبير" لانتقادات واسعة إثر نشرها مجموعة من الصور التي التقطت لها خلال حضورها افتتاح المهرجان، وتظهر فيها وهي ترتدي سروالاً شفافًا، مع آخر قصير.



واعتبر منتقدون أن ظهورها بهذا الشكل الجريء يتجاوز حدود المقبول، بالنظر إلى أنها ترتدي سروالاً شفافًا يكشف عن مفاتن جسمها.

وكانت "عبير" التي اشتهرت في بداياتها بأدوار الإغراء قد أعلنت في عام 2002 اعتزالها العمل الفني، وارتدت الحجاب بعد زواجها، واتجهت في ذلك الوقت لتقديم البرامج الدينية على إحدى الفضائيات.

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لكنها فاجأت الجميع بعد ثلاث سنوات من ارتداء الحجاب بخلعه لها بعد انفصالها عن زوجها، وعادت للتمثيل مجددًا.



