تراند اليوم : محمد رمضان يفاجئ الجميع خلال حفله في السعودية: تحيا قطر...

أشعل الفنان المصري، محمد رمضان، أمس الخميس، حماس الآلاف من جمهوره في العاصمة السعودية الرياض، أثناء إحيائه حفله الأول بالسعودية ضمن "موسم الرياض"، لكنه فاجأ الجميع برسالة في ختام الحفل لم يتوقعها أحد.
حيث بعث الفنان المصري بالتحية لكل الدول العربية بما فيها قطر، وهو ما قابله الحضور بالتصفيق والتهليل، كما دعا "رمضان" الدول العربية إلى التصالح وتنحية الخلافات جانبًا، وقال : "عاشت مصر وسوريا ولبنان وتونس وفلسطين والمغرب واليمن والسودان والجزائر والبحرين، وكل الدول العربية حتى للي زعلانين منهم شوية، إخواتنا برضه وحبايبنا قطر.. مفيش مشكلة، أرضنا العربية واحدة".
وتابع "رمضان": "احنا بنحب الأرض، الأشخاص يتغيرون، لكن أرضنا العربية واحدة، وثقة في الله مجتمعين".
كما وجه محمد رمضان في ختام حفله، الشكر إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مشيرا أنه دائما يجمع الناس على الحب، ودعا من الله أن يطيل في عمره.