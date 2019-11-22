تراند اليوم : عاجل.. الموت يفجع الفنانة فيفي عبده

سادت حالة من الحزن والصدمة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والفنانين، بعدما فجع الموت اليوم الجمعة الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده.
وأعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر، أن الموت ألم بالشقيقة الكبرى للفنانة فيفي عبده، بعد صراع مع المرض، داخل إحدى المستشفيات الخاصة.
وذكرت صحف محلية أن شقيقة فيفي عبده الكبرى وتدعى الحاجة سعاد، توفيت فجر الجمعة، داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين.
وقال الفنان منير مكرم، عضو اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، إن جنازة الراحلة ستشيع بعد صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة.
وتحولت صفحات الفنانة فيفي عبده على مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء، داعين لشقيقتها بالرحمة والمغفرة.