بريانكا شوبرا الهندية ومنى فتو المغربية تكرمان في مهرجان السينما بمراكش

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - كشف بيان إدارة المهرجان التي وصلت إلى "الخليج 365. نت" نسخة منه، أنه سيتم تكريم الممثلة الهندية بريانكا شوبرا جوناس بساحة جامع الفنا، وسط جمهور عريض يكنّ إعجابًا كبيرًا للسينما الهندية، حيث تعدّ شوبرا من أكبر نجومها المشهورين عالميًّا، والتي سبق أن حلت ضيفة على مهرجان مراكش في 2012 ، حيث تمّ تكريم السينما الهندية ، ولاقت ترحابًا كبيرًا من الجمهور في المغرب.

كما تحدث البيان نفسه عن تكريم الممثلة المغربية منى فتو، التي اعتبرها أيقونة حقيقية للشاشة المغربية ، تقديرًا لمسارها وسحرها وتلقائيتها وموهبتها على مدى 30 سنة تقريبًا. منذ أول دور رئيسي لها في فيلم "حب في الدار البيضاء" عام 1991لعبد القادر لقطع . واصلت ظهورها المميز في السينما والتلفزيون، بعد أن أدت أدوارًا راسخة في الذاكرة المغربية، ومنتقلة بأناقة وسلاسة بين الأفلام الكوميدية الشعبية والأعمال الدرامية الملتزمة".

وسبق لمنى فتو أن كُرمت في مهرجان سينما المرأة في سلا مؤخرًا ، وكانت قد قدمت خلال دورة 2006حفلات مهرجان مراكش .

المكرمون

روبرت ريدفورد و برتراند تافرنيي



ويكرم المهرجان على مدى أيامه التي تدوم أسبوعًا كاملًا، الممثل روبرت ريدفورد الذي سيحضر إلى مراكش لاستلام النجمة الذهبية للمهرجان، تقديرًا لمسيرته المتميزة، حيث أثّر طيلة حياته المهنية الاستثنائية على السينما العالمية المعاصرة. كما يُعتبر ريدفورد ممثلًا ملتزمًا ومدافعًا شرسًا عن البيئة وصناعة الأفلام المستقلة، أسس في سنة 1981 معهد ساندانس.

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أفيش المهرجان الدولي للفيلم بمراكش



أما المكرم الثالث فهو المخرج والمنتج الفرنسي



"برتراند تافرنيي"، له مسيرة مميزة ندرها صاحبها للإبداع والسينما. فقد عانق تافرنيي مجال السينما وتدرج فيه بكل شغف وعمق. ولم يوقع تافرنيي، ، فقط بعض الأعمال الرئيسة في السينما الفرنسية المعاصرة : "القاضي والقاتل"، و"حوالى منتصف الليل"، و"الطعم"، ولكنه كذلك محب كبير للسينما، بل أصدر العديد من المؤلفات المرجعية حول الفن السابع، فضلًا عن كونه رئيسًا لـ"معهد لوميير" في ليون.

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