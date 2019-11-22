سيرين عبد النور تطلق الديفا في بيروت وهذه هي المفاجآت التي تضمنها المؤتمر الصحفي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، نجحت محطة "MBC" في إطلاق مؤتمر مسلسل "الديفا" لبطلته سيرين عبد النور والنجم السعودي يعقوب الفرحان والنجمة المصرية بوسي، إضافة إلى الاعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز التي تخوض أولى تجاربها التمثيلية ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين .

مسلسل "الديفا" يتألّف من 8 حلقات، لا تتخطّى كلّ واحدة منها العشر دقائق. وسيتم عرضه عبر موقع "شاهد.نت" الذي يعتبر العمل الدرامي الأول من أعماله الأصلية.



"الديفا" يعكس حياة الفنانين في الكواليس



العمل يعكس حياة الفنانين وكواليس تحرّكاتهم، وسط بعض التشويق والإثارة. وكانت القناة سبق وأن بثّت إعلان المسلسل الترويجي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة، كاشفةً أنَّ الـ 27 من تشرين الثاني الجاري سيُكون اليوم الأول لعرض المسلسل عبر منصتها الإلكترونية والتابعة للشبكة السعودية.

منتجة العمل وسيرين ووسام فارس ورودي



كان أول الواصلين إلى المؤتمر الذي عقد في "The Villa" ضبية الممثل يعقوب الفرحان الذي عبر عن سعادته بهذا العمل الفريد من نوعه، مشدداً على أن "فريق العمل صبّ كامل جهوده في المسلسل كي يصل إلى كل بيت عربي.



يعقوب فرحان: "الديفا" سيستهوي المشاهدين



وأوضح الفرحان في حديثه لـ"الخليج 365 نت" أن "فكرة المسلسل ستستهوي عدداً كبيراً من المشاهدين الذين يحبون الغوص في تفاصيل وحياة الفنان خلف الكواليس.

وشدّد يعقوب الفرحان أنه "لم يواجه أي صعوبة خلال تصوير حياته خلف الكواليس، كونه يعيشها في حياته العملية وهي قريبة من واقع كل فنان يخوض المجال الفني سواء على صعيد التمثيل أم الغناء".

يعقوب الفرحان



وأضاف: "المسلسل غير ممل ويحمل الكثير من الحيوية والسرعة التي بات يتطلبها هذا العصر الذي نعيش فيه".

سيرين : مستعدة لمشاركة تجاربي الشخصية في الجزء الثاني



من جهتها، سيرين عبد النور مازحت أليكس معوشي المدير التنفيذي للبرامج الفنية في "MBC" بسؤالها: "هل يمكن أن أكشف من يتصرف بالطريقة التي ستتصرف فيها "ريما" (اسم سيرين في العمل ). وتابعت "ستلاحظون حلقة بعد حلقة كم سأكون قوية وضعيفة في نفس الوقت ومن سيكون معي وضدي في الوقت نفسه، وسأضطر لتغيير الكثير من شخصيتي كي أواجه ما أتعرض له".

وفي معرض حديثها، كشفت سيرين أنه من المرجح أن يكون هناك جزء ثان من "الديفا"، ومن الممكن أن تعطي بعض الأفكار التي حصلت معها في حياتها الحقيقية في حال سمح القيمون لها بذلك. ووجهت شكرها لكل من وثق بها وبالممثلين ولأهل الصحافة الذين ينقلون الصورة الجميلة للجمهور. كما شكرت مخرجة العمل رندة علم التي تتعاون معها من جديد بعد فيديو كليب "عمري معاك".

سيرين عبد النور



وشكرت سيرين أيضا القيمين على العمل الذين يعتبرونها وجه الخير عليهم، وهم من أعطوها طاقة ايجابية كبيرة، كون هذا العمل مغامرة ومسؤولية كبيرة بالنسبة لها، خصوصاً بعد مسلسل "روبي" والأعمال المشتركة التي قامت بها، و"الديفا" سيكون تجربتها الأولى في عالم الأونلاين.

وأضافت "لدي احساس كبير أننا بزمن يجب أن نفكر بالشباب الذين يكونون في أعمالهم وبامكانهم مشاهدة العمل ساعة ما يشاؤون، على أمل أن يلقى العمل استحسانا لدى الجمهور".

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بوسي: شخصيتي شريرة ولا تشبهني في الحقيقة



أما بوسي فأكدت لـ"الخليج 365 نت" أن "التجربة جديدة عليها وهي متحمسة كثيراً لها، رغم أن شخصيتها الشريرة التي تلعبها في العمل لا تشبهها في الحقيقة وهناك من سيحبها وأيضاً من سيكرهها. كما أكدت أن التعامل مع سيرين كان رائعاً وهي تنشر روح إيجابية في مكان التصوير.

بوسي



عرض الحلقة الأولى وأغنية "أنا رجعت" بصوت سيرين



مفاجأة المؤتمر كانت بعرض الحلقة الأولى من العمل لأهل الصحافة الذين أبدوا إعجابهم بها، وهي لم تتجاوز العشر دقائق وهي كما أشرنا سابقاً بوجود التريو سيرين وبوسي ويعقوب ضمن لجنة تحكيم لبرامج الهواة بعنوان "حلم الشهرة" وسيناقش ما يتعرضون له من مواقف خلف الكواليس.

المفاجأة الثانية التي تضمنها المؤتمر هو عرض فيديو كليب لأغنية "أنا رجعت" التي أدتها سيرين عبد النور وأنتجتها " بلاتينيوم ريكوردز ".

مهيرة عبد العزيز



عن الأغنية وتفاصيل أخرى تتابعونها لاحقاً بمقابلة مصورة مع سيرين وباقي نجوم العمل عبر موقعنا. وأيضاً تتابعون بالفيديو تصاريح لكل من صاحب فكرة "الديفا" المدير التنفيذي في "MBC" أليكس معوشي ومخرجة العمل رندة علم وكاتبه جاد خوري.

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