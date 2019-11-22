حلا شيحة ببطن مكشوف وهند صبري بوزن زائد.. إليك نجمات القاهرة السينمائي

تحرص نجمات الوسط الفني على الظهور بأفضل إطلالة على السجادة الحمراء، خاصة عندما يتعلق الأمر بحدثٍ بحجم مهرجان القاهرة السينمائي الذي أقيم أمس الأربعاء حفل افتتاح دورته الـ41. و يرصد الفيديو التالي أبرز إطلالات النجمات في حفل الافتتاح على السجادة الحمراء، حيث تنوعت التصميمات بين القصير والمنفوش وجاء بعضها غريبًا نوعًا ما. ويبدو أن النجمات رفعن شعار “الأسود يسيطر” في إطلالاتهن؛ إذ ارتدت أكثر من 15 نجمة فستانًا يحمل اللون الأسود، أبرزهن هنا الزاهد، ويسرا، وإلهام شاهين، ودرة، وروجينا، ورانيا يوسف. كما تألقت الفنانة المصرية مي عمر بفستان فيروزي منفوش بشكل مبالغ فيه؛ إذ وصفت إطلالتها بـ”الغريبة” ولفتت أنظار الحاضرين على السجادة الحمراء بحسب مجلة “فوشيا”.

فيما لم توفق أكثر من فنانة في اختيار الفستان المناسب لها، أبرزهن لبلبة وهبة عبد الرحمن؛ إذ جاء تصميم كلٍ من فستانيهما بشكل غير مناسب لجسديهما. وربما اخطأت الفنانة التونسية هند صبري باختيار ستايل فستانها، إذ أكسبها التصميم وزنًا زائدًا، فبدت بقياسات أكبر من ناحية البطن. وأثارت أكثر من إطلالة الجدل على مواقع التواصل بعد ساعات من انطلاق حفل الافتتاح، منها فستان الفنانة لقاء الخميسي الذي جاء بتصميم “السمكة”، كما هاجم البعض إطلالة حلا شيحة بسبب اعتمادها موضة “البطن المكشوف”. ونالت رانيا يوسف جانبًا من النقد، بسبب ارتدائها فستانًا مكشوفًا تمامًا من منطقة الظهر، فيما خطفت النجمات اللاتي تخطين سن الخمسين الأنظار بإطلالاتهن التي ساهمت في جعلهن أكثر شبابًا، مثل نادية الجندي، وليلى علوي، وإلهام شاهين، ويسرا.

بينما حافظت أكثر من نجمة على تألقها كما هو المعتاد في المهرجانات الفنية، مثل الفنانة التونسية درة، والمصرية يسرا، ومواطنتها منى زكي وبشرى. وشارك في تقديم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، كل من الفنانة المصرية دينا الشربيني، ومواطنيْها أحمد داوود وخالد الصاوي، بالإضافة إلى فقرة غنائية بصوت الفنانة أسماء أبو اليزيد. وشهدت الدورة الحالية لمهرجان القاهرة تكريم العديد من النجوم، أبرزهم منة شلبي التي فازت بجائزة فاتن حمامة للتميز، وقدمتها على المسرح النجمة هند صبري. كما كرمت الدورة الحالية، المخرج الكبير شريف عرفة، الذي فاز بجائزة فاتن حمامة التقديرية، عن مجمل أعماله الفنية. وحرصت إدارة المهرجان على تكريم النجوم الذين رحلوا مؤخرًا، على رأسهم المخرج يوسف شريف رزق الله، والفنان عزت أبو عوف، والنجم الشاب هيثم أحمد زكي.