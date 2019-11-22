بدء ندوة منة شلبي بالهناجر ضمن فعاليات القاهرة السينمائي

بدأت منذ قليل جلسة نقاشية للفنانة منة شلبي الحاصلة على جائزة فاتن حمامة للتميز، ويديرها جاي ويسبيرج الناقد الأمريكي بمجلة فاريتي، وذلك في مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ41.
عُرضت في بداية الندوة مقاطع متنوعة للفنانة منه شلبي من اعمالها الفنية، ومن المقرر أن تتحدث "منة" خلال الجلسة، عن مشوارها السينمائي، الذي استحقت عنه التكريم، كما تكشف عن أسباب ارتباطهابالأفلام أكثر من المسلسلات التلفزيونية.
جدير بالذكر أن المهرجان يعرض ضمن برنامج تكريم منة شلبي، ثلاثة من أبرز الأفلام التي شاركت في بطولتها، وهي؛ "الماء والخضرة والوجه الحسن" للمخرج يسري نصر الله، و"أحلى الأوقات" للمخرجة هالة خليل، و"ميكرفون" للمخرج احمد عبد الله السيد.
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