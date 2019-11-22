ليلى علوي توجه كلمة لشريف عرفة وتهنئه على التكريم

وجهت الفنانة ليلى علوي كلمة لشريف عرفة وهنأته على التكريم الذي تلقاه من المهرجان، وقالت إن ذلك التكريم لها ولكل من عمل معه، وهو من أهم المخرجين

الذين أخرجوا أفلامًا غنائية في مصر، مؤكدة أنه مخرج شامل يحب الممثل ويخاف على المنتج ومصلحته.

وقالت: "جميع الناس سعيدة بتكريمك

الذي تأخر والجميع يحبك وسعداء سواء من الممثلين الذي عملوا معاك والجمهور "، وفي النهاية طالبته بصناعة فيلم غنائي من جديد.

وعقد المخرج شريف عرفة ندوة اليوم الجمعة بدار الأوبرا المصرية على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.