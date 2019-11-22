شريف عرفة يروي زكرياته مع احمد زكي في "حليم"

تحدث المخرج شريف عرفة عن زكريات فيلم حليم مع احمد زكي بناء علي طلب الفنانة ليلي علوي التي حضرت المؤتمر الصحفي، فقال: "احمد زكي قال لي اريد ان اقوم بدور السادات، و من بعدها طلب ان يقوم بدور حليم، ولكنني رفضت، ومن بعدها مرض

فشعرت بالذنب، فعندما كرر طلبه وافقت و وقتها كانت تحسنت حالته الصحية.

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وتابع: "تدهورت صحته بعد ان انهي احمد زكي 90% من دوره، و خلال احدي المشاهد تطلب الدور ان يقوم بمجهود اعلي لكنه لم

يستطع ان يقوم بذلك بسبب حالته، الا انه اصر علي ذلك لمعرفته بان ما يبقي للجمهور هو ما يرونه علي الشاشة".

وأضاف: "اخر مشهد للفنان احمد زكي قام به في فترة صعبة له وصحته زادت في تدهورها، وطلبت منه عدم الحضور الا انه اتي وطلب القيام بالمشهد و ارتدي باروكة حليم والبدلة باصرار شديد و بعدها توفي بأسبوع".