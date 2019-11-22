شريف عرفة يتحدث عن تكنيك صناعته للأفلام ومعايير صناعة السينما

تحدث شريف عرفة عن تكنيك صناعته للأفلام كمخرج، فقال: "انا لا اضع خطة ابدا لحياتي العملية، فبعد الانتهاء من الفيلم ابدأ بعدها بالتفكير في العمل القادم وطبيعته سواء فيلم سياسي او كوميدي، وما إلي ذلك".

وتابع: "هناك كلمة شهيرة للسادات، قال (انتم تتحدثون عن الشجرة بينما انا اتحدث

عن الغابة)، فاحيانا نستغرق في التفاصيل داخل الفيلم تجعل الغرض الحقيقي لا يظهر، ف انا اصنع الفيلم و التعديلات تاتي فيما بعد، ولذلك اظل حتي اخر يوم من التصوير اضيف تعديلاتي علي العمل".

وعن معايير صناعة السينما قال:

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"يجب مراعاة المعايير المناسبة في صناعة السينما وتحمل المسؤولية الكبري التي يحتمها علينا صورة القوي الناعمة المصرية في الخارج، فانا اشعر تجاه بعض الافلام ان صناعها قاموا بها في جلسة سمر مع اصدقائهم دون اي معاير".

يذكر ان المخرج الكبير شريف عرفة تم تكريمه خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، و حصل علي جائزة فاتن حمامة التقديرية.



