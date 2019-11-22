شريف عرفة يتحدث عن تكنيك صناعته للأفلام ومعايير صناعة السينما

تحدث شريف عرفة عن تكنيك صناعته للأفلام كمخرج، فقال: "انا لا اضع خطة ابدا لحياتي العملية، فبعد الانتهاء من الفيلم ابدأ بعدها بالتفكير في العمل القادم وطبيعته سواء فيلم سياسي او كوميدي، وما إلي ذلك".
وتابع: "هناك كلمة شهيرة للسادات، قال (انتم تتحدثون عن الشجرة بينما انا اتحدثعن الغابة)، فاحيانا نستغرق في التفاصيل داخل الفيلم تجعل الغرض الحقيقي لا يظهر، ف انا اصنع الفيلم و التعديلات تاتي فيما بعد، ولذلك اظل حتي اخر يوم من التصوير اضيف تعديلاتي علي العمل".
وعن معايير صناعة السينما قال:
يذكر ان المخرج الكبير شريف عرفة تم تكريمه خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، و حصل علي جائزة فاتن حمامة التقديرية.
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