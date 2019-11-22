شريف عرفة: حصولي علي جائزة فاتن حمامة التقديرية شرف كبير لي

تحدث المخرج شريف عرفة في الحوار الصحفي المقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ41، عن اهمية تكريمه خلال المهرجان وتسلمه جائزة كبيرة منه. قال عرفة : "التكريم من مهرجان القاهرة يمثل لي اهمية كبيرة جدا، و خاصة تلقي جايزة تحمل اسم الفنانة القديرة فاتن حمامة لان لي معها ذكري اعتز بها كثيرًا". الفنانة القديرة فاتن حمامة لان لي معها ذكري اعتز بها كثيرًا". وتابع: "حدثتني فاتن حمامة عقب عرض فيلم يا "مهلبية"، و هنأتني علي نجاحه واعربت عن رغبتها في العمل معي، وكنت مازلت في بداياتي ف كونها تهاتفني وهي نجمة كبيرة شرف كبير لي ولذلك اعتز بجائزة فاتن حمامة التقديرية". في بداياتي ف كونها تهاتفني وهي نجمة كبيرة شرف كبير لي ولذلك اعتز بجائزة فاتن حمامة التقديرية". جدير بالذكر ان مهرجان القاهرة السينمائي، يعرض ضمن برنامج تكريم المخرج شريف عرفة، عدد من أبرز أفلامه هي، "الإرهاب والكباب"، "طيور الظلام"، "سمع هس"، "اللعب مع الكبار"، كما يعرض فيلمه الأخير "الممر" في قسم بانوراما السينما المصرية.

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