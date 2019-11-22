شريف عرفة يتحدث عن كيفية إدارة عمله كمخرج

تحدث شريف عرفة في الحوار الصحفي المقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ41، عن كيفية إدارة عمله كمخرج، فقال: "لا يوجد عندنا قاعدة عريضة لاختيار الممثل، ونختار الممثل للدور بعد كتابة النص والانتهاء منه".
وعن رأيه في إعادة صنعالأفلام القديمة كمخرج مع وضع رؤيته كما يحدث الآن في الخارج، قال: "هناك مشكلة في تلك النقطة بسبب الممثلين، لان الجمهور سيعقد مقارنة بين النجوم قديما وحديثا، ولذلك لابد أن يكون الممثل بنفس قوة الممثل في الفيلم القديم، حتي يتسني لنا اعادة صنع أي فيلم".
جدير بالذكر ان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يعرض ضمن برنامج تكريم المخرج شريف عرفة، عددا من أبرز أفلامه هي، "الإرهاب والكباب"، "طيور الظلام"، "سمع هس"، "اللعب مع الكبار"، كما يعرض فيلمه الأخير "الممر" في قسم بانوراما السينما المصرية.
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