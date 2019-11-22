الخميس.. فريق أوسكاريزما يحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

تستضيف ساقية عبد المنعم الصاوي، حفلًا لفريق "أوسكاريزما" مساء يوم الخميس المقبل الموافق 28 من نوفمبر الساعة السابعة والنصف مساءً على مسرح الحكمة.

ومن المقرر أن يقدم الفريق

نوعًا جديدًا من الموسيقى وهى الموسيقى الساخرة من خلال مجموعة من المطربين المستقلين الذين يسعون لنشر البهجة وروح المرح بين المستمعين من خلال أغانيهم.

ويشار إلى أن يسعى فريق أوسكاريزما إلى نشر الإبتسامة بين الناس وفى كل مكان من خلال الموسيقى والأغانى المرحة الخفيفة، ويحلم الفريق أن يحقق التنمية المجتمعية من خلال الفن بمختلف أشكاله.