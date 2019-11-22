شريف عرفة: السينما المصرية تمرض ولا تموت

تحدث المخرج شريف عرفة خلال المؤتمر الصحفي المقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة، عن السينما المصرية وتاريخها، فقال: "السينما المصرية تسير بخطي جيدة حتي وان تعثرت لفترة فانها تعود أفضلمما كانت وكما يقال (تمرض ولا تموت)، و على مر الأجيال يظهر من يصنع نقلة جديدة في السينما المصرية مثل جيل عاطف الطيب وخيري بشارة و يأتي من بعدهم جيلنا نحن".
و تابع: "كل ما زادت ايرادات الافلام كلما زادت القاعدة العريضه لها في مصر والخارج، وأنا علي يقين أن السينما المصرية دائما ما ستحقن نفسها حتي تكمل المسيرة".
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