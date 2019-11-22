سارة عبد الرحمن تتعجب من اختلاف تمثيل المرأة في السينما عن الدراما

بدأت ندوة قوة الحكي في الدراما بكلمة من الفنانة سارة عبد الرحمن والتى شكرت النساء السابقات العاملات في مجال الفن عبرت عن رأيها في نسبة تمثيل المرأة في السينما والدراما فالنسبة

غير متعادلة فتظهر عدد كبير من قضايا المرأة والنساء العاملات في الدراما عن السينما والتى يسودها الطابع الذكوري.

كشفت سارة بعضا من الأفلام السينمائية

الملهمة والمعبرة عن قضايا المرأة من بينها فيلم أريد حلا والذي غير قانون الأحوال الشخصية، كذلك فيلم ملف في الآداب وأنا حرة على عكس ما يظهره فيلم حديث مثل عمر وسلمي عن طبيعة العلاقة بين الزوجين وسخرية الزوج من زوجته.