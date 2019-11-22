ميرنا وليد - بيروت - يقدم الفنان المصري ​هشام عباس​ برنامج "​شريط كوكتيل​ "، ولهذا البرنامج جمالية خاصة حيث انه يبعدنا عن اجواء الحوارات السخيفة الموجودة بكثرة في البرامج الفنية الحالية، ويمتعنا بالعديد من الوصلات الغنائية القيّمة.

ويأتي هذا البرنامج بعد أن سئمنا من أحاديث مقدمي البرامج التي لا هدف منها سوى تحقيق سكوبات على حساب حياة الفنانين الشخصية.

وفي الحلقة التي أطلت فيها الفنانة صاحب الصوت العذب ​غادة رجب​ استمتعنا بغنائها واحساسها واحترافها بكل الاغاني التي قدمتها، سواء من الأفلام المصرية القديمة أو أغاني كوكب الشرق أم كاثوم أو أغاني عظماء آخرين.

فمن الرائع أن نتمكن من الاستمتاع ببرنامج فني موسيقي جميل تقدمه شاشة الحياة المصرية.

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كانت هذه تفاصيل خبر غادة رجب وهشام عباس نجحا في تقديم الأفضل للجمهوررحمة رياض وسوزان سكاف وشهاب حاجية يجمعهم سعد بورشيد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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